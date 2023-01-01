Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 Сенсорный экран

Сенсорный экран На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 Легче – весит на 260 граммов меньше (1.12 и 1.38 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.12 кг Размеры 314.4 x 222.3 x 15.53 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм Площадь 699 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~80.9% Боковые рамки 6.4 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkPad X1 Yoga Gen 8 +25% 500 нит ThinkPad X1 Carbon Gen 11 400 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 295 граммов 300 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU ThinkPad X1 Yoga Gen 8 1.41 терафлопс ThinkPad X1 Carbon Gen 11 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W 2x2W, 2x0.8W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.0 x 5.6 см 11.0 x 5.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.