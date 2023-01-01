Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.12 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.12 и 1.78 кг) Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (702 и 912 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (702 и 912 см ) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх На 138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16700 vs 7012 баллов

На 138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16700 vs 7012 баллов Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч)

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 96 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 96 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.12 кг 1.78 кг Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 359.5 x 253.8 x 17.3 мм Площадь 702 см2 912 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.4% Боковые рамки 7.1 мм 7.4 мм Цвета Черный Черный Материал Top: Углеродное волокно

Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Top: Углеродное волокно

Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет - Площадь экрана ThinkPad P1 Gen 6 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Контрастность 1805:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 77.3% - Охват DCI-P3 75.4% - Время отклика 54 мс - Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 11 +33% 400 нит ThinkPad P1 Gen 6 300 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 197 / 312 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 15 Вт 35 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 630 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1140 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 11 1.41 терафлопс ThinkPad P1 Gen 6 +249% 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 96 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.6 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.0 x 5.6 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.