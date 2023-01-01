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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 против P1 Gen 6

57 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
VS
61 из 100
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 и P1 Gen 6 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.12 и 1.78 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (702 и 912 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
  • Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх
  • На 138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16700 vs 7012 баллов
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 96 ГБ) и SSD
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
vs
ThinkPad P1 Gen 6

Корпус

Вес 1.12 кг 1.78 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 359.5 x 253.8 x 17.3 мм
Площадь 702 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.4%
Боковые рамки 7.1 мм 7.4 мм
Цвета Черный Черный
Материал Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 42.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет -
Площадь экрана
ThinkPad P1 Gen 6
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~30% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1805:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 77.3% -
Охват DCI-P3 75.4% -
Время отклика 54 мс -
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Carbon Gen 11 +33%
400 нит
ThinkPad P1 Gen 6
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 197 / 312 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 630 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1140 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
1.41 терафлопс
ThinkPad P1 Gen 6 +249%
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 96 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.6 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.0 x 5.6 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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