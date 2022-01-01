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Microsoft Surface Pro 8 против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

62 из 100
Microsoft Surface Pro 8
VS
72 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Microsoft Surface Pro 8
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 8 и Asus Zenbook 14X OLED Space Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (0.88 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (597 и 688 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 206% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 4682 баллов
  • Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (63 и 51.5 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 22% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 8
vs
Zenbook 14X OLED Space Edition

Корпус

Вес 0.88 кг 1.4 кг
Размеры 287 x 208 x 9.3 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 597 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~82.6%
Боковые рамки 6.2 мм 4.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 8
450 нит
Zenbook 14X OLED Space Edition +22%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Pro 8
1.41 терафлопс
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Да
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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