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Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8
  • Дата выхода: Сентябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.3%
  • Размеры: 287 x 208 x 9.3 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Pro 8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
65
Производительность в играх
35
Экран
86
Автономность
54
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Pro 8

Корпус

Вес 0.88 кг
Ширина 287 мм
Высота 208 мм
Толщина 9.3 мм
Площадь 597 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2880 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
450 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 0 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1258
Geekbench 5 (многоядерный)
4166
Cinebench R23 (одноядерный)
1257
Cinebench R23 (многоядерный)
4803

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Pro 7 или Pro 8
2. Microsoft Surface Pro 7 Plus или Pro 8
3. Microsoft Surface Laptop 4 15 или Pro 8
4. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Pro 8
5. Apple MacBook Air (Intel, 2020) или Microsoft Surface Pro 8
6. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Microsoft Surface Pro 8
7. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) или Microsoft Surface Pro 8
8. Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) или Microsoft Surface Pro 8
9. Microsoft Surface Laptop Studio или Pro 8

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