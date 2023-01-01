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MSI Katana 17 (2023) против Bravo 17

61 из 100
MSI Katana 17 (2023)
VS
58 из 100
MSI Bravo 17
MSI Katana 17 (2023)
MSI Bravo 17
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana 17 (2023) и Bravo 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana 17 (2023)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.6 и 2.7 кг)
  • На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14950 vs 10049 баллов
Причины выбрать MSI Bravo 17
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana 17 (2023)
vs
Bravo 17

Корпус

Вес 2.6 кг 2.7 кг
Размеры 398 x 273 x 25.2 мм 398 x 273 x 25.2 мм
Площадь 1087 см2 1087 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~75.9%
Боковые рамки 7.5 мм 7.5 мм
Цвета Черный Черный
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 59.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1271:1 -
Цветовой охват sRGB 61% -
Охват Adobe RGB 42.2% -
Охват DCI-P3 40.8% -
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость
Katana 17 (2023)
250 нит
Bravo 17 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 / 240 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 573 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.55 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Katana 17 (2023) +1%
1884
Bravo 17
1864
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana 17 (2023) +47%
11888
Bravo 17
8069
Cinebench R23 (одноядерный)
Katana 17 (2023) +14%
1884
Bravo 17
1651
Cinebench R23 (многоядерный)
Katana 17 (2023) +49%
14950
Bravo 17
10049
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1403 МГц -
Boost частота GPU 1635 МГц -
FLOPS 6.7 терафлопс 8.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Katana 17 (2023)
6.7 терафлопс
Bravo 17 +28%
8.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78.5 дБ -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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