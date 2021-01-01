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MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)

MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
  • Дата выхода: Январь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.9%
  • Размеры: 397 x 260 x 23 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Bravo 17 2021 (Ryzen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
85
Производительность в играх
59
Экран
51
Автономность
64
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
64
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)

Корпус

Вес 2.24 кг
Ширина 397 мм
Высота 260 мм
Толщина 23 мм
Площадь 1032 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 48 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1148:1
Цветовой охват sRGB 60%
Охват Adobe RGB 42%
Охват DCI-P3 40.5%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
260 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 Вт
Вес зарядного устройства 590 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1207
Geekbench 5 (многоядерный)
7383
Cinebench R23 (одноядерный)
1306
Cinebench R23 (многоядерный)
11577

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1375 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC233
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 84 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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