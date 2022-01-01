Главная > Сравнение ноутбуков > Pulse GL76 (2022) или GE76 Raider – что лучше выбрать?

MSI Pulse GL76 (2022) против GE76 Raider

66 из 100
MSI Pulse GL76 (2022)
VS
69 из 100
MSI GE76 Raider
MSI Pulse GL76 (2022)
MSI GE76 Raider
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Pulse GL76 (2022) и GE76 Raider от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Pulse GL76 (2022)
  • На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18556 vs 7845 баллов
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (2.66 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI GE76 Raider
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pulse GL76 (2022)
vs
GE76 Raider

Корпус

Вес 2.66 кг 2.9 кг
Размеры 398 x 273 x 24.2 мм 397 x 284 x 25.9 мм
Площадь 1087 см2 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~73.2%
Боковые рамки 7.5 мм 7 мм
Цвета Серий Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 55 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод - Нет
Покрытие - Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 230 / 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 880 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pulse GL76 (2022) +95%
12422
GE76 Raider
6355
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Pulse GL76 (2022) +137%
18556
GE76 Raider
7845

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1802 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Pulse GL76 (2022)
7.46 терафлопс
GE76 Raider +85%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 87 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Pulse GL76 (2022) и MSI GP76 Leopard
2. MSI Pulse GL76 (2022) и MSI Katana GF76
3. MSI Pulse GL76 (2022) и Dell Alienware x17 R1
4. MSI Pulse GL76 (2022) и MSI Stealth GS77
5. MSI Pulse GL76 (2022) и MSI GL76 Pulse
6. MSI GE76 Raider и Dell XPS 17 9700
7. MSI GE76 Raider и MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
8. MSI GE76 Raider и MSI GP76 Leopard
9. MSI GE76 Raider и MSI GE66 Raider

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI GE76 Raider и Pulse GL76 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры