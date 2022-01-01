MSI Pulse GL76 (2022) против GE76 Raider
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
78
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
79
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
65
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
81
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
48
Оценка NanoReview
69
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Pulse GL76 (2022)
- На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18556 vs 7845 баллов
- Легче – весит на 240 граммов меньше (2.66 и 2.9 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI GE76 Raider
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.66 кг
|2.9 кг
|Размеры
|398 x 273 x 24.2 мм
|397 x 284 x 25.9 мм
|Площадь
|1087 см2
|1127 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.9%
|~73.2%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|7 мм
|Цвета
|Серий
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|55 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|-
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|230 / 240 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|880 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|14
|6
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pulse GL76 (2022) +45%
1871
1293
Geekbench 5 (многоядерный)
Pulse GL76 (2022) +95%
12422
6355
Cinebench R23 (одноядерный)
Pulse GL76 (2022) +52%
1905
1253
Cinebench R23 (многоядерный)
Pulse GL76 (2022) +137%
18556
7845
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|735-1463 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1035-1695 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W, 2x1W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|87 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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