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MSI GE76 Raider

MSI GE76 Raider
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 397 x 284 x 25.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей GE76 Raider с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
98
Экран
53
Автономность
93
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
47
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI GE76 Raider

Корпус

Вес 2.9 кг
Ширина 397 мм
Высота 284 мм
Толщина 25.9 мм
Площадь 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 / 280 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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6. MSI GE76 Raider vs GP76 Leopard
7. MSI GE76 Raider vs GP66 Leopard

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