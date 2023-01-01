Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Vector GP68 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Легче – весит на 300 граммов меньше (2.4 и 2.7 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (2.4 и 2.7 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.7 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 357 x 284 x 22.2-27.8 мм Площадь 956 см2 1014 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~73.2% Боковые рамки 6.7 мм 6.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 (165) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Vector GP68 (2023) 500 нит Raider GE68 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 99.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Слева, Справа, Сзади Мощность зарядки 280 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 990 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX Базовая частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц Ядер 16 (8P + 8E) 16 (8P + 8E) Потоков 24 24 L3-кэш 30 МБ 30 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vector GP68 (2023) 1939 Raider GE68 (2023) 1934 Geekbench 5 (многоядерный) Vector GP68 (2023) +2% 16105 Raider GE68 (2023) 15825 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 150 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 17.2 терафлопс 16.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 96 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Vector GP68 (2023) +2% 17.2 терафлопс Raider GE68 (2023) 16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.