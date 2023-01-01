Главная > Сравнение ноутбуков > Raider GE68 (2023): характеристики и тесты

MSI Raider GE68 (2023)

MSI Raider GE68 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 357 x 284 x 22.2-27.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Raider GE68 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
82
Производительность в играх
79
Экран
56
Автономность
66
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
57
Оценка NanoReview
71

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Raider GE68 (2023)

Корпус

Вес 2.7 кг
Размеры 357 x 284 x 22.2-27.8 мм
Площадь 1014 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади
Мощность зарядки 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E)
Потоков 24
L3-кэш 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1923
Geekbench 5 (многоядерный)
15665
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MSI Raider GE68 (2023) или Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. MSI Raider GE68 (2023) или Dell XPS 17 9720 (2022)
3. MSI Raider GE68 (2023) или Dell XPS 15 9520 (2022)
4. MSI Raider GE68 (2023) или Raider GE67
5. MSI Raider GE68 (2023) или Gigabyte G7 (2022)
6. MSI Raider GE68 (2023) или Apple MacBook Pro 16 (2023)
7. MSI Raider GE68 (2023) или Asus TUF Gaming F17 (2023)
8. MSI Raider GE68 (2023) или Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
9. MSI Raider GE68 (2023) или Asus ROG Strix G17 (2023)
10. MSI Raider GE68 (2023) или Titan GT77 HX (2023)
11. MSI Raider GE68 (2023) или GE78 HX (2023)
12. MSI Raider GE68 (2023) или Asus TUF Gaming A17 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры