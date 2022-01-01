MSI Vector GP76 против Katana GF76
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
98
95
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
85
67
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
49
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
57
54
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
48
55
Оценка NanoReview
69
65
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Vector GP76
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
- На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18393 vs 12921 баллов
- Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (65 и 53.5 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать MSI Katana GF76
- Легче – весит на 300 граммов меньше (2.6 и 2.9 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|2.6 кг
|Размеры
|397 x 284 x 25.9 мм
|398 x 273 x 25.2 мм
|Площадь
|1127 см2
|1087 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~75.9%
|Боковые рамки
|7 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|57 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|59.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|41.1%
|Охват DCI-P3
|-
|39.8%
|Время отклика
|-
|31 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|150 / 180 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|490 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|14
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vector GP76 +11%
1821
1635
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP76 +40%
12306
8793
Cinebench R23 (одноядерный)
Vector GP76 +18%
1866
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
Vector GP76 +42%
18393
12921
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140-185 Вт
|60 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|83 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|-
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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