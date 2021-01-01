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MSI Katana GF76 против Katana GF66

64 из 100
MSI Katana GF76
VS
63 из 100
MSI Katana GF66
MSI Katana GF76
MSI Katana GF66
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Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF76 и Katana GF66 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF76
  • На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5208 vs 3782 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI Katana GF66
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (2.25 и 2.6 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (930 и 1087 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF76
vs
Katana GF66

Корпус

Вес 2.6 кг 2.25 кг
Ширина 398 мм 359 мм
Высота 273 мм 259 мм
Толщина 25.2 мм 24.9 мм
Площадь 1087 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~72.2%
Боковые рамки 7.5 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 150 / 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Katana GF76 +20%
1676
Katana GF66
1397
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana GF76 +95%
9664
Katana GF66
4961
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Katana GF76 +38%
5208
Katana GF66
3782

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 60 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Katana GF76
4.329 терафлопс
Katana GF66
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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