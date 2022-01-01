Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.04 и 1.6 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (611 и 702 см2) Причины выбрать HP ENVY 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.6 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 313.2 x 224 x 18 мм Площадь 611 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~81% Боковые рамки 4.1 мм 5.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 48.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 500 нит ENVY 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 63.3 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 430 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1155 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс ENVY 14 (2021) +68% 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 82.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.