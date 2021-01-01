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HP ENVY 14 (2021)

HP ENVY 14 (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81%
  • Размеры: 313.2 x 224 x 18 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:

Обзор

Оценка основных показателей ENVY 14 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
53
Экран
41
Автономность
70
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ENVY 14 (2021)

Корпус

Вес 1.6 кг
Ширина 313.2 мм
Высота 224 мм
Толщина 18 мм
Площадь 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 48.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 430 граммов

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
Формат звука 2.0
Макс. громкость 82.8 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.5 см
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 990 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

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