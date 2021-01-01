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Acer Aspire 1 (A115-32)

Acer Aspire 1 (A115-32)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.5%
  • Размеры: 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 1 (A115-32) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
26
Производительность в играх
13
Экран
24
Автономность
58
Коммуникации
41
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
32

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 1 (A115-32)

Корпус

Вес 1.9 кг
Размеры 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5%
Боковые рамки 9 мм
Цвета Серебристый, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
623
Geekbench 5 (многоядерный)
1178
Cinebench R23 (одноядерный)
455
Cinebench R23 (многоядерный)
714

Видеокарта

Модель GPU
TGP 6 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 2.93 Гбит/с
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип eMMC
Каналы 1x128 ГБ
NVMe Нет

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C Нет
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Нет

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