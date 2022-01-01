Главная > Сравнение ноутбуков > Aspire 3 (A315-35): характеристики и тесты

Acer Aspire 3 (A315-35)

Acer Aspire 3 (A315-35)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.5%
  • Размеры: 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 3 (A315-35) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
22
Производительность в играх
13
Экран
24
Автономность
58
Коммуникации
40
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
31

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 3 (A315-35)

Корпус

Вес 1.9 кг
Размеры 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5%
Боковые рамки 9 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 260:1
Цветовой охват sRGB 50%
Время отклика 11 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
569
Geekbench 5 (многоядерный)
1063
Cinebench R23 (одноядерный)
451
Cinebench R23 (многоядерный)
700

Видеокарта

Модель GPU
TGP 6 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256
Блоки текстурирования (TMUs) 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8
Производительность GPU
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C Нет
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Aspire 1 (A115-32) vs Acer Aspire 3 (A315-35)
2. Acer Aspire 5 (A515-57) vs Acer Aspire 3 (A315-35)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры