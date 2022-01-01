Acer Aspire 3 (A315-35)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.5%
- Размеры: 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
22
Производительность в играх
13
Экран
24
Автономность
58
Коммуникации
40
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
31
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 3 (A315-35)
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|Размеры
|363.4 x 238.4 x 19.9 мм
|Площадь
|866 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.5%
|Боковые рамки
|9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|260:1
|Цветовой охват sRGB
|50%
|Время отклика
|11 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|2
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
569
Geekbench 5 (многоядерный)
1063
Cinebench R23 (одноядерный)
451
Cinebench R23 (многоядерный)
700
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|6 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|0.24 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
Производительность GPU
0.24 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да