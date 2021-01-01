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Acer Aspire 5 (A514-54)

Acer Aspire 5 (A514-54)
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.8%
  • Размеры: 328 x 223 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 5 (A514-54) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
22
Экран
41
Автономность
61
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 (A514-54)

Корпус

Вес 1.45 кг
Ширина 328 мм
Высота 223 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 731 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.8%
Боковые рамки 9.1 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий, Розовый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1060:1
Цветовой охват sRGB 57.1%
Охват Adobe RGB 39.6%
Охват DCI-P3 40.7%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Aspire 5 (A514-54) против Dell Inspiron 15 5502
2. Acer Aspire 5 (A514-54) против Dell Inspiron 15 5505
3. Acer Aspire 5 (A514-54) против ASUS VivoBook 15 M513
4. Acer Aspire 5 (A514-54) против ASUS VivoBook S15 S533
5. Acer Aspire 5 (A514-54) против Spin 3 (SP313-51N)
6. Acer Aspire 5 (A514-54) против Swift 3 (SF313-53)
7. Acer Aspire 5 (A514-54) против Spin 5 (SP513-55N)

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