Acer Aspire 5 (A514-55)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~62.6%
- Размеры: 362.9 x 237.8 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
47
Производительность в играх
26
Экран
38
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
46
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 (A514-55)
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|Размеры
|362.9 x 237.8 x 17.9 мм
|Площадь
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~62.6%
|Боковые рамки
|26.5 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|260 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|8
|L3-кэш
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
3832
Cinebench R23 (многоядерный)
5549
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
1.43 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да