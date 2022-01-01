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Acer Aspire 5 (A514-55)

Acer Aspire 5 (A514-55)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~62.6%
  • Размеры: 362.9 x 237.8 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 5 (A514-55) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
47
Производительность в играх
26
Экран
38
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
46

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 (A514-55)

Корпус

Вес 1.8 кг
Размеры 362.9 x 237.8 x 17.9 мм
Площадь 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~62.6%
Боковые рамки 26.5 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт
Вес зарядного устройства 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
3832
Cinebench R23 (многоядерный)
5549

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Aspire 5 (A515-56) против Aspire 5 (A514-55)
2. Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Aspire 5 (A514-55)
3. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Aspire 5 (A514-55)
4. Dell XPS 13 9315 против Acer Aspire 5 (A514-55)
5. Acer Aspire 5 (A515-57) против Aspire 5 (A514-55)
6. Acer Swift 3 (SF314-512) против Aspire 5 (A514-55)
7. Acer Nitro 5 (AN515-46) против Aspire 5 (A514-55)
8. Acer Aspire 5 (A517-53) против Aspire 5 (A514-55)

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