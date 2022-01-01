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Acer Aspire 5 (A515-45)

Acer Aspire 5 (A515-45)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.7%
  • Размеры: 363.4 x 250.5 x 17.95 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 5 (A515-45) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
44
Производительность в играх
52
Экран
34
Автономность
59
Коммуникации
65
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 (A515-45)

Корпус

Вес 1.8 кг
Размеры 363.4 x 250.5 x 17.95 мм
Площадь 910 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.7%
Боковые рамки 9 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 38.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1908:1
Цветовой охват sRGB 57.3%
Охват Adobe RGB 39.3%
Охват DCI-P3 38%
Время отклика 32 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1057
Geekbench 5 (многоядерный)
3664
Cinebench R23 (одноядерный)
1123
Cinebench R23 (многоядерный)
4742

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 70.4 дБ

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Acer Aspire 5 (A515-45) или Aspire 7 (A715-42G)
3. Acer Aspire 5 (A515-45) или HP Pavilion 15
4. Acer Aspire 5 (A515-45) или Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
5. Acer Aspire 5 (A515-45) или Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
6. Acer Aspire 5 (A515-45) или Swift 3 (SF316-51)
7. Acer Aspire 5 (A515-45) или Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
8. Acer Aspire 5 (A515-45) или Aspire 3 (A315-58)

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