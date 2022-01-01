Acer Aspire 5 (A515-45)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~73.7%
- Размеры: 363.4 x 250.5 x 17.95 мм
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Обзор
Производительность системы
44
Производительность в играх
52
Экран
34
Автономность
59
Коммуникации
65
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
50
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 (A515-45)
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|Размеры
|363.4 x 250.5 x 17.95 мм
|Площадь
|910 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.7%
|Боковые рамки
|9 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|38.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1908:1
|Цветовой охват sRGB
|57.3%
|Охват Adobe RGB
|39.3%
|Охват DCI-P3
|38%
|Время отклика
|32 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1057
Geekbench 5 (многоядерный)
3664
Cinebench R23 (одноядерный)
1123
Cinebench R23 (многоядерный)
4742
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|70.4 дБ
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да