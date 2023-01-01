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Acer Aspire 5 (A515-48)

Acer Aspire 5 (A515-48)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.2%
  • Размеры: 362.9 x 239.6 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 5 (A515-48) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
40
Производительность в играх
14
Экран
23
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
71
Оценка NanoReview
40

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 (A515-48)

Корпус

Вес 1.6 кг
Размеры 362.9 x 239.6 x 17.9 мм
Площадь 870 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1014
Geekbench 5 (многоядерный)
3690
Cinebench R23 (одноядерный)
1059
Cinebench R23 (многоядерный)
4333
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 448
Блоки текстурирования (TMUs) 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4
Производительность GPU
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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