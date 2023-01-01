Acer Aspire 5 (A515-48)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.2%
- Размеры: 362.9 x 239.6 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
40
Производительность в играх
14
Экран
23
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
71
Оценка NanoReview
40
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 (A515-48)
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|Размеры
|362.9 x 239.6 x 17.9 мм
|Площадь
|870 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.2%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|Цвета
|Серый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.3 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1014
Geekbench 5 (многоядерный)
3690
Cinebench R23 (одноядерный)
1059
Cinebench R23 (многоядерный)
4333
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
Производительность GPU
1.43 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да