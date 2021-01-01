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Acer Aspire 5 (A517-52)

Acer Aspire 5 (A517-52)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.5%
  • Размеры: 403.5 x 263.7 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 5 (A517-52) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
37
Экран
35
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 (A517-52)

Корпус

Вес 2.6 кг
Ширина 403.5 мм
Высота 263.7 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 1064 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5%
Боковые рамки 10.3 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 45 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 892:1
Цветовой охват sRGB 59%
Охват Adobe RGB 38%
Время отклика 11 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 307 граммов

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 67.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
2693

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1354 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS VivoBook 15 M513 против Acer Aspire 5 (A517-52)
2. ASUS VivoBook 15 X513 (K513) против Acer Aspire 5 (A517-52)
3. Acer Swift 3 (SF313-53) против Acer Aspire 5 (A517-52)
4. Acer Swift 3 (SF314-59) против Acer Aspire 5 (A517-52)
5. HP ENVY x360 15 (Ryzen) против Acer Aspire 5 (A517-52)

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