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Acer Aspire 5 Spin 14

Acer Aspire 5 Spin 14
  • Дата выхода: Апрель 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.2%
  • Размеры: 318.2 x 225.6 x 17.99 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 5 Spin 14 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
35
Экран
38
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 Spin 14

Корпус

Вес 1.6 кг
Размеры 318.2 x 225.6 x 17.99 мм
Площадь 718 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2%
Боковые рамки 8.3 мм
Цвета Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 45.4 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 922:1
Цветовой охват sRGB 57.4%
Охват Adobe RGB 39.8%
Охват DCI-P3 38.5%
Время отклика 24 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 343 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
7418
Cinebench R23 (одноядерный)
1697
Cinebench R23 (многоядерный)
7335
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 81.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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