Acer Aspire 7 (A715-42G)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.8%
- Размеры: 363.2 x 228.6 x 22.8 мм
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Обзор
Производительность системы
73
Производительность в играх
46
Экран
35
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
53
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 7 (A715-42G)
Корпус
|Вес
|2.15 кг
|Ширина
|363.2 мм
|Высота
|228.6 мм
|Толщина
|22.8 мм
|Площадь
|830 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|Боковые рамки
|8.9 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|135 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
5117
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да