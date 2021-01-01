Главная > Сравнение ноутбуков > Aspire 7 (A715-42G): характеристики и тесты

Acer Aspire 7 (A715-42G)

Acer Aspire 7 (A715-42G)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.8%
  • Размеры: 363.2 x 228.6 x 22.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 7 (A715-42G) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
46
Экран
35
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 7 (A715-42G)

Корпус

Вес 2.15 кг
Ширина 363.2 мм
Высота 228.6 мм
Толщина 22.8 мм
Площадь 830 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8%
Боковые рамки 8.9 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
5117

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Aspire 7 (A715-42G) или GF75 Thin
2. Aspire 7 (A715-42G) или GF65 Thin
3. Aspire 7 (A715-42G) или TUF Gaming A15 FA506
4. Aspire 7 (A715-42G) или TUF Gaming A17 FA706
5. Aspire 7 (A715-42G) или Aspire 5 (A515-56)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях