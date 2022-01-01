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Acer Aspire 7 (A715-51G)

Acer Aspire 7 (A715-51G)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78%
  • Размеры: 362.3 x 237.4 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Aspire 7 (A715-51G) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
51
Экран
35
Автономность
59
Коммуникации
65
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 7 (A715-51G)

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 362.3 x 237.4 x 19.9 мм
Площадь 860 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78%
Боковые рамки 8.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1570
Geekbench 5 (многоядерный)
7325

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1185 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Aspire 7 (A715-51G) против HP Pavilion 15
2. Acer Aspire 7 (A715-51G) против Aspire 5 (A517-52)
3. Acer Aspire 7 (A715-51G) против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
4. Acer Aspire 7 (A715-51G) против Asus TUF Gaming F15 (2022)
5. Acer Aspire 7 (A715-51G) против Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
6. Acer Aspire 7 (A715-51G) против Nitro 5 AN515-58

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