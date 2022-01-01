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Acer Nitro 5 (AN515-46)

Acer Nitro 5 (AN515-46)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~67.7%
  • Размеры: 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Nitro 5 (AN515-46) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
79
Экран
51
Автономность
59
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 5 (AN515-46)

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
Площадь 992 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.7%
Боковые рамки 9.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1440:1
Цветовой охват sRGB 54%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1570
Geekbench 5 (многоядерный)
9808
Cinebench R23 (одноядерный)
1587
Cinebench R23 (многоядерный)
13889

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Nitro 5 AN517-54 или Nitro 5 (AN515-46)
2. Asus TUF Gaming F15 (2022) или Acer Nitro 5 (AN515-46)
3. Asus TUF Dash F15 (2022) или Acer Nitro 5 (AN515-46)
4. Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022) или Acer Nitro 5 (AN515-46)
5. Dell G15 5520 (2022) или Acer Nitro 5 (AN515-46)
6. Dell G15 5525 или Acer Nitro 5 (AN515-46)
7. Acer Predator Helios 300 (PH315-55) или Nitro 5 (AN515-46)
8. Acer Nitro 5 AN517-55 или Nitro 5 (AN515-46)
9. Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) или Acer Nitro 5 (AN515-46)
10. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Nitro 5 (AN515-46)

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