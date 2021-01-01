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Acer Nitro 5 (AN515-55)

Acer Nitro 5 (AN515-55)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.4%
  • Размеры: 363.4 x 255 x 23.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Nitro 5 (AN515-55) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
62
Экран
56
Автономность
80
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 5 (AN515-55)

Корпус

Вес 2.3 кг
Ширина 363.4 мм
Высота 255 мм
Толщина 23.9 мм
Площадь 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.4%
Боковые рамки 9 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
4399
Cinebench R20 (одноядерный)
455
Cinebench R20 (многоядерный)
2113

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1455 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1536
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Dell Alienware m15 R4
2. Acer Nitro 5 (AN515-55) против ASUS TUF Gaming A17 FA706
3. Acer Nitro 5 (AN515-55) против ASUS TUF Dash F15 FX516
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5. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
6. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Dell Alienware m15 R5
7. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Acer Nitro 5 (AN517-41)
8. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Acer Nitro 5 (AN515-45)

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