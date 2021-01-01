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Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Nitro 5 (AN515-55)

64 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
VS
63 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Apple Macbook Air (M1, 2020) и Acer Nitro 5 (AN515-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.29 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (646 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Macbook Air (M1, 2020)
vs
Nitro 5 (AN515-55)

Корпус

Вес 1.29 кг 2.3 кг
Ширина 304.1 мм 363.4 мм
Высота 212.4 мм 255 мм
Толщина 16.1 мм 23.9 мм
Площадь 646 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~72.4%
Боковые рамки 8.8 мм 9 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1069:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:23 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 Вт 180 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 172 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 8 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 5 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 0 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 12 нм
Частота GPU 450 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1590 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 1536
Поддержка DirectX - 12
Производительность GPU
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс
Nitro 5 (AN515-55) +88%
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.6 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да

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Отзывы

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