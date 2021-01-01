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Acer Nitro 5 (AN517-41)

Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.1%
  • Размеры: 403.5 x 249 x 24.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Nitro 5 (AN517-41) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
92
Производительность в играх
76
Экран
53
Автономность
91
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
52
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 2.7 кг
Ширина 403.5 мм
Высота 249 мм
Толщина 24.9 мм
Площадь 1005 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1%
Боковые рамки 10.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1376
Geekbench 5 (многоядерный)
6409

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Blade Pro 17 (2021) или Nitro 5 (AN517-41)
2. G3 15 3500 или Nitro 5 (AN517-41)
3. GF65 Thin или Nitro 5 (AN517-41)
4. TUF Gaming A15 FA506 или Nitro 5 (AN517-41)
5. Predator Helios 300 (PH315-53) или Nitro 5 (AN517-41)
6. Aspire 7 (A715-42G) или Nitro 5 (AN517-41)
7. Alienware m15 R5 или Nitro 5 (AN517-41)

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