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Acer Nitro 5 (AN517-42)

Acer Nitro 5 (AN517-42)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~69.9%
  • Размеры: 400.5 x 294.5 x 27.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Nitro 5 (AN517-42) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
68
Экран
49
Автономность
58
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
43
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 5 (AN517-42)

Корпус

Вес 3 кг
Размеры 400.5 x 294.5 x 27.9 мм
Площадь 1179 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.9%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1594
Geekbench 5 (многоядерный)
9890
Cinebench R23 (одноядерный)
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
13914

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1463 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Nitro 5 (AN517-41)
2. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Asus TUF Gaming F17 (2022)
3. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Asus TUF Gaming A17 (2022)
4. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
5. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Dell G15 5520 (2022)
6. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Nitro 5 AN515-58
7. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Dell G15 5525
8. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
9. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Nitro 5 AN517-55
10. Acer Nitro 5 (AN517-42) или Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)

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