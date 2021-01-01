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Acer Nitro 5 AN517-54

Acer Nitro 5 AN517-54
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.1%
  • Размеры: 403.8 x 279.4 x 24.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Nitro 5 AN517-54 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
62
Экран
49
Автономность
59
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 5 AN517-54

Корпус

Вес 2.2 кг
Размеры 403.8 x 279.4 x 24.9 мм
Площадь 1128 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1%
Боковые рамки 10.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 47 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1243:1
Цветовой охват sRGB 55%
Охват Adobe RGB 37.9%
Охват DCI-P3 36.7%
Время отклика 16 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 / 180 Вт
Вес зарядного устройства 387 / 580 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1435
Geekbench 5 (многоядерный)
4734
Cinebench R23 (одноядерный)
1466
Cinebench R23 (многоядерный)
5618

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 79 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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