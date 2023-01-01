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Acer Nitro V 15 (ANV15-51)

Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
  • Дата выхода: Сентябрь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.2%
  • Размеры: 362.3 x 239.8 x 23.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Nitro V 15 (ANV15-51) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
69
Производительность в играх
42
Экран
53
Автономность
56
Коммуникации
66
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro V 15 (ANV15-51)

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 362.3 x 239.8 x 23.5 мм
Площадь 869 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2%
Боковые рамки 8.5 мм
Цвета Черный
Материал Пластик
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
2341
Geekbench 6 (многоядерный)
9396
Cinebench R23 (одноядерный)
1719
Cinebench R23 (многоядерный)
12811
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 7.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
7.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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