Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~62.9%
- Размеры: 399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм
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Обзор
Производительность системы
87
Производительность в играх
53
Экран
69
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
49
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
Корпус
|Вес
|2.7 кг
|Размеры
|399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм
|Площадь
|1180 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~62.9%
|Боковые рамки
|27.3 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Время отклика
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|Потоков
|24
|L3-кэш
|30 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2008
Geekbench 5 (многоядерный)
16604
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|6.8-9.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
6.8-9.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|Windows Precision
|Да