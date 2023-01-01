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Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023

Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76%
  • Размеры: 408 x 303 x 24.6-26.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Predator Helios 18 (PH18-71) 2023 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
86
Производительность в играх
53
Экран
52
Автономность
65
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
43
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023

Корпус

Вес 3.25 кг
Размеры 408 x 303 x 24.6-26.9 мм
Площадь 1236 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76%
Боковые рамки 10.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 18 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 126 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E)
Потоков 24
L3-кэш 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1998
Geekbench 5 (многоядерный)
16221
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.8 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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