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Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.5%
  • Размеры: 363 x 255 x 22.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Predator Helios 300 (PH315-54-760S) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
88
Производительность в играх
83
Экран
56
Автономность
87
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

Корпус

Вес 2.3 кг
Ширина 363 мм
Высота 255 мм
Толщина 22.9 мм
Площадь 926 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.5%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1481
Geekbench 5 (многоядерный)
6685
Cinebench R23 (одноядерный)
1737
Cinebench R23 (многоядерный)
9315

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1305 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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5. Acer Nitro 5 (AN515-45) vs Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
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8. MSI Katana GF66 vs Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
9. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) vs Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
10. Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) vs Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

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