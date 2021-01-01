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Acer Predator Helios 300 (PH317-55)

Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.4%
  • Размеры: 398 x 275 x 26.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Predator Helios 300 (PH317-55) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
82
Экран
49
Автономность
55
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
47
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Helios 300 (PH317-55)

Корпус

Вес 2.9 кг
Размеры 398 x 275 x 26.5 мм
Площадь 1095 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.4%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1520:1
Цветовой охват sRGB 96%
Время отклика 10 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1613
Geekbench 5 (многоядерный)
8562
Cinebench R23 (одноядерный)
1566
Cinebench R23 (многоядерный)
12755

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1267 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix Scar 17 G733 против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
2. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
3. Acer Nitro 5 (AN517-41) против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
4. Acer Predator Triton 500 SE против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
5. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
6. Asus ROG Strix G17 Advantage Edition против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
7. Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
8. Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
9. Acer Predator Helios 300 (PH315-54) против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
10. Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
11. Acer Nitro 5 AN517-54 против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)

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