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Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~69.9%
  • Размеры: 399.3 x 295.5 x 26.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
94
Производительность в играх
81
Экран
53
Автономность
66
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
45
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

Корпус

Вес 3 кг
Размеры 399.3 x 295.5 x 26.9 мм
Площадь 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.9%
Боковые рамки 8.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1884
Geekbench 5 (многоядерный)
13105
Cinebench R23 (одноядерный)
1896
Cinebench R23 (многоядерный)
17743

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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