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Acer Predator Triton 300 SE

Acer Predator Triton 300 SE
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.3%
  • Размеры: 323 x 228 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука

Обзор

Оценка основных показателей Predator Triton 300 SE с выбранной конфигурацией
Производительность системы
86
Производительность в играх
76
Экран
59
Автономность
87
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
71

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 1.7 кг
Ширина 323 мм
Высота 228 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 76%
Охват DCI-P3 77%
Максимальная яркость
330 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 0 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1627
Geekbench 5 (многоядерный)
5665

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

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