Acer Predator Triton 300 SE
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~73.3%
- Размеры: 323 x 228 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
86
Производительность в играх
76
Экран
59
Автономность
87
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
71
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Predator Triton 300 SE
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|Ширина
|323 мм
|Высота
|228 мм
|Толщина
|17.9 мм
|Площадь
|736 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.3%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|62.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|76%
|Охват DCI-P3
|77%
Максимальная яркость
330 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0-3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1627
Geekbench 5 (многоядерный)
5665
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|10.94 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|24 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да