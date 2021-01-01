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Acer Spin 5 (SP513-55N)

Acer Spin 5 (SP513-55N)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77%
  • Размеры: 300 x 235 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука

Обзор

Оценка основных показателей Spin 5 (SP513-55N) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
43
Экран
51
Автономность
62
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Spin 5 (SP513-55N)

Корпус

Вес 1.2 кг
Ширина 300 мм
Высота 235 мм
Толщина 14.9 мм
Площадь 705 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 или Spin 5 (SP513-55N)
2. XPS 13 9310 (2-in-1) или Spin 5 (SP513-55N)
3. ZenBook 13 OLED UX325 или Spin 5 (SP513-55N)
4. ZenBook 13 OLED UM325 или Spin 5 (SP513-55N)
5. Spin 3 (SP313-51N) или Spin 5 (SP513-55N)
6. XPS 13 9305 или Spin 5 (SP513-55N)
7. Swift 3 (SF313-53) или Spin 5 (SP513-55N)
8. Aspire 5 (A514-54) или Spin 5 (SP513-55N)

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