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Acer Swift 14 - SF14-71T

Acer Swift 14 - SF14-71T
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.8%
  • Размеры: 310.5 x 213.3 x 14.95 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Swift 14 - SF14-71T с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
40
Экран
41
Автономность
56
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift 14 - SF14-71T

Корпус

Вес 1.2 кг
Размеры 310.5 x 213.3 x 14.95 мм
Площадь 662 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.8%
Боковые рамки 4.5 мм
Цвета Синий, Зеленый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 Вт
Вес зарядного устройства 365 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1684
Geekbench 5 (многоядерный)
11637
Cinebench R23 (одноядерный)
1726
Cinebench R23 (многоядерный)
13737
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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