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Acer Swift 3 (SF314-71)

Acer Swift 3 (SF314-71)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.8%
  • Размеры: 312.92 x 214.12 x 17.9 мм
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Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Swift 3 (SF314-71) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
69
Производительность в играх
34
Экран
82
Автономность
50
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift 3 (SF314-71)

Корпус

Вес 1.4 кг
Размеры 312.92 x 214.12 x 17.9 мм
Площадь 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 100%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1592
Geekbench 5 (многоядерный)
8631
Cinebench R23 (одноядерный)
1552
Cinebench R23 (многоядерный)
8803

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) vs Acer Swift 3 (SF314-71)
2. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Acer Swift 3 (SF314-71)
3. Dell XPS 13 9315 vs Acer Swift 3 (SF314-71)
4. Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) vs Acer Swift 3 (SF314-71)
5. Acer Swift 3 (SF314-512) vs Swift 3 (SF314-71)
6. Acer Swift 5 (SF514-56) vs Swift 3 (SF314-71)

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