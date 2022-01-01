Главная > Сравнение ноутбуков > Swift 5 (SF514-56): характеристики и тесты

Acer Swift 5 (SF514-56)

Acer Swift 5 (SF514-56)
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.7%
  • Размеры: 309.8 x 213.3 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift 5 (SF514-56) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
69
Производительность в играх
40
Экран
49
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift 5 (SF514-56)

Корпус

Вес 1.2 кг
Размеры 309.8 x 213.3 x 14.9 мм
Площадь 661 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7%
Боковые рамки 0 мм
Цвета Черный, Золотистый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 210 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1600
Geekbench 5 (многоядерный)
7926
Cinebench R23 (одноядерный)
1636
Cinebench R23 (многоядерный)
8985

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 24
Производительность GPU
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ZenBook 13 OLED UM325 против Swift 5 (SF514-56)
2. Swift 5 Pro (SF514-55) против Swift 5 (SF514-56)
3. Macbook Air (M1, 2020) против Swift 5 (SF514-56)
4. Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Swift 5 (SF514-56)
5. MacBook Air (M2, 2022) против Swift 5 (SF514-56)
6. XPS 13 9315 против Swift 5 (SF514-56)
7. Zenbook 14 OLED (UX3402) против Swift 5 (SF514-56)
8. Slim 9i Gen 7 (14”) против Swift 5 (SF514-56)
9. Swift 3 (SF314-512) против Swift 5 (SF514-56)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры