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Acer Swift Edge (SFA16-41)

Acer Swift Edge (SFA16-41)
  • Дата выхода: Октябрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.9%
  • Размеры: 356.7 x 242.3 x 12.95-13.95 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Swift Edge (SFA16-41) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
47
Экран
73
Автономность
52
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift Edge (SFA16-41)

Корпус

Вес 1.17 кг
Размеры 356.7 x 242.3 x 12.95-13.95 мм
Площадь 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.9%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 40 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 96.9%
Охват DCI-P3 99.6%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
7565
Cinebench R23 (одноядерный)
1467
Cinebench R23 (многоядерный)
10244

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2021) vs Swift Edge (SFA16-41)
2. XPS 17 9720 (2022) vs Swift Edge (SFA16-41)
3. XPS 15 9520 (2022) vs Swift Edge (SFA16-41)
4. Gram 17 (2022) vs Swift Edge (SFA16-41)
5. Gram 16 (2022) vs Swift Edge (SFA16-41)

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