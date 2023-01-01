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Acer Swift Go 14 SFG14-41

Acer Swift Go 14 SFG14-41
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.5%
  • Размеры: 321.7 x 211.7 x 15.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift Go 14 SFG14-41 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
54
Производительность в играх
17
Экран
37
Автономность
62
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift Go 14 SFG14-41

Корпус

Вес 1.25 кг
Размеры 321.7 x 211.7 x 15.9 мм
Площадь 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.5%
Боковые рамки 10.1 мм
Цвета Серебристый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1413
Geekbench 5 (многоядерный)
6163
Cinebench R23 (одноядерный)
1392
Cinebench R23 (многоядерный)
8125
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 448
Блоки текстурирования (TMUs) 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 7
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Swift Go 14 SFG14-41 против Acer Swift Go (SFG14-71)
2. Acer Swift Go 14 SFG14-41 против Acer Swift 3 (SF314-512)
3. Acer Swift Go 14 SFG14-41 против Acer Swift 14 - SF14-71T
4. Acer Swift Go 14 SFG14-41 против Acer Swift X (SFX14-51G)
5. Acer Swift Go 14 SFG14-41 против Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
6. Acer Swift Go 14 SFG14-41 против Apple MacBook Air (M2, 2022)
7. Acer Swift Go 14 SFG14-41 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
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9. Acer Swift Go 14 SFG14-41 против Dell Latitude 3440
10. Acer Swift Go 14 SFG14-41 против LG Gram 14 (2023)
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