Acer Swift Go 14 SFG14-41
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.5%
- Размеры: 321.7 x 211.7 x 15.9 мм
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Обзор
Производительность системы
54
Производительность в играх
17
Экран
37
Автономность
62
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
52
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Swift Go 14 SFG14-41
Корпус
|Вес
|1.25 кг
|Размеры
|321.7 x 211.7 x 15.9 мм
|Площадь
|681 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.5%
|Боковые рамки
|10.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1413
Geekbench 5 (многоядерный)
6163
Cinebench R23 (одноядерный)
1392
Cinebench R23 (многоядерный)
8125
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
Производительность GPU
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да