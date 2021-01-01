Acer Swift X (2021)
- Дата выхода: Апрель 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.5%
- Размеры: 322.5 x 213.3 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
77
Производительность в играх
42
Экран
41
Автономность
70
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
57
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Swift X (2021)
Корпус
|Вес
|1.39 кг
|Ширина
|322.5 мм
|Высота
|213.3 мм
|Толщина
|17.9 мм
|Площадь
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.5%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|Цвета
|Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.3 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1120
Geekbench 5 (многоядерный)
5501
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да