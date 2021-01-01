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Acer Swift X (2021)

Acer Swift X (2021)
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.5%
  • Размеры: 322.5 x 213.3 x 17.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift X (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
42
Экран
41
Автономность
70
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift X (2021)

Корпус

Вес 1.39 кг
Ширина 322.5 мм
Высота 213.3 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.5%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Золотистый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1120
Geekbench 5 (многоядерный)
5501

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Swift X (2021) и Acer Swift 3 (SF313-53)
2. Acer Swift X (2021) и Acer Swift 3 (SF314-59)
3. Acer Swift X (2021) и Acer Swift 3x (SF314-510G)
4. Acer Swift X (2021) и Apple Macbook Air (M1, 2020)

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