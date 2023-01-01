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Acer Swift X (SFX14-42G)

Acer Swift X (SFX14-42G)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 322.8 x 212.2 x 17.9 мм
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Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift X (SFX14-42G) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
45
Производительность в играх
43
Экран
39
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift X (SFX14-42G)

Корпус

Вес 1.39 кг
Размеры 322.8 x 212.2 x 17.9 мм
Площадь 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Серый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1210:1
Цветовой охват sRGB 96.1%
Охват Adobe RGB 66.2%
Охват DCI-P3 68.2%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 60 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
4845
Cinebench R23 (одноядерный)
1162
Cinebench R23 (многоядерный)
7003
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 76 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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