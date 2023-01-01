Acer Swift X (SFX14-42G)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
- Размеры: 322.8 x 212.2 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
45
Производительность в играх
43
Экран
39
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
51
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Swift X (SFX14-42G)
Корпус
|Вес
|1.39 кг
|Размеры
|322.8 x 212.2 x 17.9 мм
|Площадь
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|Цвета
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Контрастность
|1210:1
|Цветовой охват sRGB
|96.1%
|Охват Adobe RGB
|66.2%
|Охват DCI-P3
|68.2%
Максимальная яркость
350 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|60 / 90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
4845
Cinebench R23 (одноядерный)
1162
Cinebench R23 (многоядерный)
7003
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|76 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да