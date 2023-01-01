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Acer Swift X (SFX14-71G)

Acer Swift X (SFX14-71G)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.8%
  • Размеры: 322.79 x 228.12 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Swift X (SFX14-71G) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
61
Экран
63
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift X (SFX14-71G)

Корпус

Вес 1.55 кг
Размеры 322.79 x 228.12 x 17.9 мм
Площадь 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Серый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 98%
Охват DCI-P3 83%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1709
Geekbench 5 (многоядерный)
10922
Cinebench R23 (одноядерный)
1813
Cinebench R23 (многоядерный)
14164
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1185 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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