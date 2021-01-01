Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
- Дата выхода: Май 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.4%
- Размеры: 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
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Обзор
Производительность системы
72
Производительность в играх
67
Экран
62
Автономность
62
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
67
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|Ширина
|304.1 мм
|Высота
|212.4 мм
|Толщина
|15.6 мм
|Площадь
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Скорость куллера
|6200 об/мин
|Уровень шума
|42.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1600:1
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|77.4%
|Время отклика
|40 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|12.96 В
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|61 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|276 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1200
Geekbench 5 (многоядерный)
4403
Cinebench R20 (одноядерный)
417
Cinebench R20 (многоядерный)
1907
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|0 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|512
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|80.1 дБ
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|4x USB 3.1
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|Размер
|11.1 x 6.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Нет