Apple MacBook Pro 15 (2019)
- Дата выхода: Июнь 2019 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81.8%
- Размеры: 349.3 x 240.7 x 15.5 мм
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Обзор
Производительность системы
76
Производительность в играх
32
Экран
62
Автономность
74
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 15 (2019)
Корпус
|Вес
|1.83 кг
|Ширина
|349.3 мм
|Высота
|240.7 мм
|Толщина
|15.5 мм
|Площадь
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Скорость куллера
|6500 об/мин
Дисплей
|Диагональ
|15.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|221 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|87 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|369 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1057
Geekbench 5 (многоядерный)
4761
Cinebench R20 (одноядерный)
438
Cinebench R20 (многоядерный)
2582
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|192
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.38 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|4x USB 3.1
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|0.6 мм
|Размер
|15.4 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Нет