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Apple MacBook Pro 15 (2019)

Apple MacBook Pro 15 (2019)
  • Дата выхода: Июнь 2019 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.8%
  • Размеры: 349.3 x 240.7 x 15.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей MacBook Pro 15 (2019) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
32
Экран
62
Автономность
74
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 15 (2019)

Корпус

Вес 1.83 кг
Ширина 349.3 мм
Высота 240.7 мм
Толщина 15.5 мм
Площадь 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Скорость куллера 6500 об/мин

Дисплей

Диагональ 15.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 221 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1650:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 87 Вт
Длина кабеля 2 метра
Вес зарядного устройства 369 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1057
Geekbench 5 (многоядерный)
4761
Cinebench R20 (одноядерный)
438
Cinebench R20 (многоядерный)
2582

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 192
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 2400 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.1
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 0.6 мм
Тачпад
Размер 15.4 x 9.9 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

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