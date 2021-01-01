ASUS ExpertBook B1 (B1400)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.5%
- Размеры: 323.4 x 215.6 x 19.2 мм
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Обзор
Производительность системы
35
Производительность в играх
22
Экран
29
Автономность
60
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
40
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS ExpertBook B1 (B1400)
Корпус
|Вес
|1.45 кг
|Ширина
|323.4 мм
|Высота
|215.6 мм
|Толщина
|19.2 мм
|Площадь
|697 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.5%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 90 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Да
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Да
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.8 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|2
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
631
Geekbench 5 (многоядерный)
1155
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|384
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да