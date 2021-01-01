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ASUS ExpertBook B1 (B1400)

ASUS ExpertBook B1 (B1400)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.5%
  • Размеры: 323.4 x 215.6 x 19.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ExpertBook B1 (B1400) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
35
Производительность в играх
22
Экран
29
Автономность
60
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
40

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ExpertBook B1 (B1400)

Корпус

Вес 1.45 кг
Ширина 323.4 мм
Высота 215.6 мм
Толщина 19.2 мм
Площадь 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Да
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Да
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
631
Geekbench 5 (многоядерный)
1155

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

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