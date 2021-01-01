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ASUS ExpertBook B1 (B1500)

ASUS ExpertBook B1 (B1500)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 358 x 236.5 x 19.4 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ExpertBook B1 (B1500) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
35
Производительность в играх
32
Экран
27
Автономность
60
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
42

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ExpertBook B1 (B1500)

Корпус

Вес 1.72 кг
Ширина 358 мм
Высота 236.5 мм
Толщина 19.4 мм
Площадь 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Да
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Да
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
631
Geekbench 5 (многоядерный)
1155

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1531 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или ASUS VivoBook S15 M533
2. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или ASUS VivoBook S15 S533
3. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или ASUS VivoBook S15 S532
4. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или Asus VivoBook Flip 14 TP470
5. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или ASUS ExpertBook B9 (B9400)
6. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или Dell Vostro 15 3500
7. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или ASUS ExpertBook B1 (B1400)

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